Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

В Сбербанке РФ увеличили ипотечные ставки на 0,4-0,6 процентного пункта. Информация была опубликована на официальном сайте организации.

Таким образом, минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье изменилась с 7,1% на 7,5%. Что касается готовой недвижимости, то здесь показатель вырос с 8,6% до 9,2%.

Для клиентов других банков рефинансирование предлагается по ставке от 9,9% вместо прежних 9,5%.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по линейке рублевых вкладов на 0,15-0,5 процентных пункта. Теперь максимальная ставка без учета акционных вкладов составляет 5,15%.