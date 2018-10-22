Нетрезвый москвич забрался в цистерну с кипящим битумом и погиб

В Москве произошел трагический случай - один из жителей, предположительно в нетрезвом состоянии, решил запрыгнуть в цистерну, которая находилась недалеко от дорожных рабочих. Однако в емкости оказался кипящий битум, в результате чего мужчина получил смертельные ожоги.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что трагедия произошла в ночь на 20 октября.

«В ночь на 20 октября 2018 года мужчина проходил по Лучникову переулку в городе Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом», - говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.