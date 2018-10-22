Власти упростили возврат прав, отнятых за пьяную езду

Водителям, лишенным прав за грубые нарушения ПДД, будет проще снова сесть за руль. Речь идет о езде в нетрезвом состоянии, значительном превышении скорости и выезде на полосу встречного движения. Правительство упростило правила возврата водительских удостоверений в этих случаях.

Для желающих вернуть права по истечении срока ограничения упростилась проверка знаний ПДД, а водители, осужденные по УК за «пьяные» ДТП с пострадавшими, смогут сделать это после проверки подлинности медицинских документов. Об этом «Звезде» сообщили в ГИБДД России. На сайте ведомства также опубликовано соответствующее письмо.

Ключевым моментом при получении новых водительских удостоверений будет уплата ранее возложенных штрафов.

Что касается проверки знаний ПДД, то теперь для «лишенцев» она будет более щадящей. Раньше водители сдавали полный комплекс, как и автомобилисты-новички. Теперь с них будут требовать только знания ПДД. Устройство автомобиля, основы законодательства и правила оказания первой медицинской помощи будут сдавать только впервые получающие удостоверение водителя.

К тому же, сдать теорию можно будет заранее, по истечении половины срока лишения. Проблема в том, что в экзаменационных билетах вопросы перемешаны и выделять из них те, которые касаются знаний ПДД, электронная проверяющая система пока не может.

Примечательно, что происходить это будет по месту исполнения постановления суда. Если иногородний автомобилист попался в Москве пьяным за рулем и был лишен прав, то возвращать он их будет также в столице, причем в любом подразделении. Впрочем, за месяц до окончания срока лишения можно написать заявление, и права вернут, выслав их заказной почтой.