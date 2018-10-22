В МИД РФ заявили о готовности направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов

Российская Федерация готова направить в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) еще больше военных инструкторов. Таким образом РФ продолжит содействовать политическому урегулированию внутреннего конфликта на территории африканской республики.

По словам спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова, российская сторона всегда откликается, «когда есть возможность», но в конечном итоге степень вовлечения зависит только от властей ЦАР. Поэтому возможное увеличение количества инструкторов не исключается.

«Нужно больше - будет больше», - подытожил Богданов.

Напомним, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и ЦАР о создании представительства Министерства обороны России. Председатель правительства распорядился о проведении переговоров российской и африканской сторон и при отсутствии каких-либо противоречий подписании соглашения о создании ведомства.