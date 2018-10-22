В Сети появились кадры крушения пассажирского поезда на Тайване

В Сети появились кадры крушения пассажирского поезда в районе города Илань на Тайване. Состав сошел с рельсов около 17:00 по местному времени в воскресенье, 21 октября.

На кадрах ролика видно, как поезд, двигающийся по путям, внезапно сходит с рельсов. Продолжая по инерции движение вперед уже в перевернутом состоянии, состав сносит опоры и столбы линий электропередачи, находящиеся вдоль путей. Видео опубликовано на YouTube.

По сообщениям информагентств, в результате происшествия погибли 22 человека и более 170 пострадали.