Усманов покинул пост генерального директора Mail.ru Group

Алишер Усманов передал контроль над компанией Mail.ru Group топ-менеджменту. Заявление российского предпринимателя опубликовано в официальном пресс-релизе компании.

«Я уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение - амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», - сказал Алишер Усманов, объясняя свое решение.

В структурах Усманова это уже не первый случай реорганизации контроля. В 2012 году он передавал свою долю в социальной сети «ВКонтакте» в управление Павлу Дурову, который в то время занимал пост генерального директора сети. Два года назад Алишер Усманов отказался от контроля в самом USM, передав 10% в нем руководству.

Вместо социальных сетей российский предприниматель будет развивать электронную коммерцию. По мнению экспертов, этот рынок имеет огромный потенциал и вдвое превышает объем рынка социальных сетей.