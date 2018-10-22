Овощ в помощь: названы продукты для защиты от потери зрения

Группа ученых из Уэстмидского института медицинских исследований назвала продукты, которые снижают риск потери зрения. В частности, речь идет о ежедневном употреблении овощей, которые богаты нитратами.

Исследование длилось 15 лет. В нем приняло участие более двух тысяч человек старше 49 лет.

По данным MedicalXpress, люди, которые ежедневно употребляли от 100 до 142 миллиграммов овощей, богатых нитратами, страдали от макулодистрофии на 35% реже. Такими продуктами являются свекла, шпинат или зеленый салат.

Макулодистрофией называют процесс разрушения желтого пятна, при котором отмирают не только сосуды, но и питающие клетки сетчатки. Это заболевание является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых людей.

Ранее врачам Оксфордской офтальмологической клиники удалось вернуть зрение мужчине, который ослеп в результате наследственного заболевания. Ученые выявили, что в большинстве случаев потеря зрения происходит потому, что ген, ответственный за поддержание чувствительных к свету клеток в задней части глаза, теряет половину своей ДНК.