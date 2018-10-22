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Житель Омска обвинил Газманова в плагиате

Наталия Майорова
10:05 22.10.2018
Причиной обвинения стала песня «Бессмертный полк», автором которой якобы является сам житель Омска.
Житель Омска обвинил Газманова в плагиате
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Житель Омска Александр Шаханин заподозрил эстрадного певца Олега Газманова в том, что тот якобы написал песню «Бессмертный полк», взяв за основу одноименную песню, написанную самим Шаханиным. При этом омич не исключает возможного судебного разрешения ситуации.

«Предварительный прогноз экспертизы такой, что песня Олега Газманова имеет заимствования из моей песни и является производной песни Александра Шаханина "Бессмертный полк"», - сообщил он.

Как уточняет РИА Новости, за консультацией житель Омска обращался к московским экспертам искусствоведения и музыковедения, которые имеют 20-летний стаж.

При этом Шаханин намерен до окончательного заключения экспертизы определиться с юристами по поводу своих дальнейших действий относительно отстаивания прав на произведение. Омич не исключил, что может подать заявление в полицию или в суд.

Шаханин отметил, что в случае, если экспертиза покажет, что песня действительно является производной, он собирается добиться статуса соавтора песни Газманова.

«Денежная компенсация - достаточно проблематичное направление, потому что доказать, что нанесен ущерб, сложно. Поэтому пока определяемся с юристами, в каком направлении нам идти», - отметил он.

В целом омич отметил, что начинать «судебные распри» у него желания нет, однако ему хотелось бы услышать мнение самого Газманова по данному вопросу. Шаханин отметил, что уже общался на эту тему с сыном певца Родионом, однако тот не обнаружил сходства между песнями.

Житель Омска пояснил, что песню «Бессмертный полк» написал на стихи своего отца в прошлом году, а также снял клип, после чего разместил его на YouTube. Премьера же одноименной песни Газманова состоялась в апреле 2018 года.

В настоящее время Газманов ситуацию не прокомментировал.

Совсем недавно стало известно, что российский исполнитель Николай Басков обвинил британского рокера Оззи Осборна в плагиате. Речь идет о постере к туру «Игра», с которым Басков гастролирует по России.

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