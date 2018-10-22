В Омске поезд протаранил застрявшую на путях «Ниву» и превратил ее в груду железа

В Омске старенькая «Нива» застряла прямо на железнодорожных путях. Попытка переезда не увенчалась успехом.

До самого последнего момента водитель и пассажиры автомобиля хотели спасти его, пытаясь сдвинуть с путей. Старания оказались напрасными - в итоге поезд на полном ходу сбил «Ниву», превратив переднюю часть машины в груду железа. Видео опубликовано на YouTube. Поезд после наезда совершил экстренную остановку. Дальнейшее развитие событий неизвестно.