Один погибший и девять пострадавших: в Нижегородской области столкнулись автобус и автомобиль
Транспортные средства столкнулись в Богородском районе в 06:30.
Видео: МЧС
В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента погиб один человек и пострадали еще девять.
Транспортные средства столкнулись в Богородском районе около 06:30 22 октября. Погиб водитель автобуса.
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщает о привлечении для устранения последствий восьми человек и двух единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.