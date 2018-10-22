Один погибший и девять пострадавших: в Нижегородской области столкнулись автобус и автомобиль

В Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента погиб один человек и пострадали еще девять.

Транспортные средства столкнулись в Богородском районе около 06:30 22 октября. Погиб водитель автобуса.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области сообщает о привлечении для устранения последствий восьми человек и двух единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.