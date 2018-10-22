Четыре человека погибли в страшном ДТП под Краснодаром

Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае, в результате погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Как уточнили «Звезде» в ГУ МВД по региону, в настоящее время полиция организовала проверку. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, ДТП произошло на 19-м километре автодороги Гулькевичи - Новоукраинская - Шевченко.

Сообщается, что за рулем Mercedes-Benz находилась 25-летняя девушка, которая не справилась с управлением при обгоне. В результате она зацепила левую обочину и съехала с дороги, где столкнулась с деревом.

В МВД отметили, что водитель и три пассажира, которые находились в салоне машины, погибли в результате полученных травм. Еще три человека были госпитализированы.

«В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку», - сообщили в ведомстве.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.