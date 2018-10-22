Россияне назвали самых авторитетных журналистов в стране

Названы имена журналистов, которые пользуются наибольшим авторитетом у российской аудитории. Об этом сообщается в докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян», который был подготовлен исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив.

Как уточняет РИА Новости, в опросе приняло участие более 1,6 тысячи респондентов. В одном из вопросов им предлагалось ответить, кто из журналистов разных отраслей является наиболее уважаемым, а также чье мнение наиболее авторитетно.

В результате опроса выяснилось, что с большим отрывом лидирует Владимир Соловьев. На второй позиции оказался Андрей Малахов, и лишь на третьем месте - Владимир Познер.

В то же время 51% опрошенных не сумел назвать ни одного журналиста, который являлся бы для них авторитетным. Автор доклада отмечает, что такой показатель может свидетельствовать о том, что респонденты просто отказываются признать среди них кого-либо «действительно уважаемым».

Кроме того, россияне также выделили личностные качества, которые, по их мнению, присущи журналистам в нашей стране. В частности, 79% респондентов считают, что им характерна смелость, еще 77% отмечают чувство юмора, и 75% участников опроса главным качеством российских журналистов назвали упорство. А вот среди отрицательных качеств у журналистов россияне отметили наглость и назойливость.