Жизнь в СИЗО: Мамаев и Кокорин моют тюремные туалеты по очереди

Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев «переселились» в отдельный корпус «Бутырки». В нем находятся самые маленькие камеры, в которых находятся иностранцы и коммерсанты, а заключенные так и называют корпус сокращенно - ОК или ОКИ.

Четверо фигурантов громкого скандала - Мамаев, братья Кокорины и еще один футболист, Александр Протасовицкий, - находятся в корпусе, фактически обособленном от остальных, в который не проникает криминальная субкультура.

В ОК футболистам проще, чем в основном корпусе: «соседи» не представляют опасности, не вымогают деньги, отхожие места спортсмены моют по очереди с другими заключенными. Но особенной легкости положению условия не прибавляют.

Как сообщает «Московский комсомолец», Мамаев адаптировался быстрее и уже получил первую передачу. А вот Кокорину приходится тяжелее, по его словам, из-за осознания того, что младший брат оказался в более плохих условиях.

Мамаев постоянно твердит, что очень сожалеет о содеянном. Кокорин говорит реже, но его внешний вид свидетельствует о том, что он подавлен и раскаялся.

Ранее представители стороны защиты заявили, что арест Кокорина и Мамаева является незаконным из-за присутствия на доказательной видеозаписи якобы «только факта причинения побоев», влекущего наказание по статье, не подразумевающей содержание под стражей. После этого Кокорин, обратившись к суду во время рассмотрения апелляции о мере пресечения, отметил чрезмерно строгую меру пресечения и подчеркнул, что неоднократно приносил свои извинения пострадавшим в инциденте. Затем скандальных футболистов и еще двух фигурантов их дела, арестованных за драку с чиновником из Минпромторга, перевели из карантина СИЗО в камеры.