«Самолетов нет, оставшиеся угробят»: пользователи Сети возмутились кадрами пролета украинских штурмовиков

Пользователи Сети возмутились кадрами пролета двух украинских штурмовиков, совершенных на сверхмалой высоте. По мнению комментаторов, таким образом пилоты Воздушных сил ВСУ попросту тренируются «прорывать ПВО».

«И так самолетов нет, скоро оставшиеся угробят», - отметил один из пользователей.

При этом другой комментатор добавил, что «украинского там ничего нет».

«Это халява доставшаяся им от советского прошлого», - подчеркнул он.

Ранее два Су-25М1 совершили полет вдоль ВПП аэродрома, а один из них был на высоте нескольких метров над землей.