Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому

В Сети набирает популярность видео, размещенное сотрудниками правоохранительных органов США - на кадрах видно, как один из полицейских штата Техас подвергся «нападению» «огромного» паука.

Так, на ролике видно, как американский правоохранитель проверяет документы одного из остановившихся водителей. Однако в какой-то момент позади него возникает «огромный» паук.

Пользователи Сети догадались, что на самом деле насекомое проползало по лобовому стеклу автомобиля, видеорегистратор которого и снимал происходящее вокруг. Однако создалось впечатление, что паук действительно хотел «наброситься» на полицейского.

Кадры были опубликованы на YouTube.