Героический «Несокрушимый»: создатели фильма рассказали о точном воссоздании истории экипажа КВ-1

В российский кинопрокат выходит новая военная драма «Несокрушимый», где главную роль исполняет танк, который в 1942 году бил фашистские войска под Ростовом.

Кинематографисты воссоздали события с максимальной точностью, передав весь героизм, с которым экипаж боевой машины выполнял поставленные перед ним задачи.

Специально для батальных сцен восстановили 20 раритетных танков. Но поражает лента не только реалистичностью сражений.

Режиссер картины Константин Максимов рассказал, что съемки проходят «как по маслу», несмотря на всю ответственность, сложность и масштабность. По его словам, хотелось показать нелегкий труд танкистов и всю тяжесть военных действий. Кажется, авторам удалось объять необъятное и охватить в одном фильме все - жизнь и смерть, любовь и самопожертвование и многое другое. «Несокрушимый» - это о том, как рядовые парни оказались способны на подвиг.

Герои фильма - экипаж танка КВ-1 Семена Коновалова. В 1942 году ему пришлось противостоять целой колонне немецких войск. Экипажу удалось подбить 16 танков, две бронемашины и восемь автомашин неприятеля.

Создатели картины решили быть со зрителем максимально честными. Потому не использовали компьютерную графику, а создавали рубежи и окопы в реальности, снимали настоящие танки. КВ-1 осталось всего несколько штук, и те - музейные экспонаты. Для съемок фильма удалось найти уникальный экземпляр.

Кинематографисты обещают зрителям бронебойный заряд экшена и драматичности, который точно «пробьет» экран. Фильм, что называется, обещает «выстрелить».

Ранее актеры фильма «Несокрушимый» рассказали о съемках в картине. Больше двух месяцев они провели в условиях, приближенных к фронтовым, - артисты не ожидали, что все будет настолько по-настоящему.