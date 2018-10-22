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Сжег личные вещи и закопал сейф: СМИ узнали о подготовке керченского стрелка к нападению

Наталия Майорова
07:41 22.10.2018
По данным СМИ, керченский стрелок сжег свои вещи, среди которых были его фотографии, носители информации и религиозная литература.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Владислав Росляков, который совершил нападение на керченский колледж, перед преступлением сжег свои личные вещи и закопал сейф. Такую информацию опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

По данным СМИ, Росляков якобы сжег свои вещи на полигоне, где и тренировался в стрельбе. В частности, среди сожженных предметов были его фотографии, а также тетради, носители информации и религиозная литература.

Телеканал также опубликовал кадры, на которых видно, как злоумышленник несет на пустырь сейф, который позже он якобы закопал.

В настоящий момент неизвестно, что именно находилось в этом сейфе. По предварительным данным, содержимое может помочь в определении мотивов Рослякова, а также в установке причин трагедии.

Страшная трагедия произошла 17 октября - 18-летний студент политехнического колледжа привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. В результате атаки погиб 21 человек, еще около 50 пострадали.

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