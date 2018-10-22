В Самаре машина провалилась в яму с кипятком: видео
Очевидцам удалось снять на видео момент эвакуации автомобиля из ямы.
Видео: ДТП Самара, Вконтакте
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком в Самаре. Инцидент произошел накануне ночью.
В Сети появилось видео с места ЧП – на кадрах видно, как машину уже эвакуируют из ямы.
Уточняется, что водителю пришлось разбить стекло, чтобы выбраться наружу. Пользователи Сети при этом отмечают, что в Самаре данное явление не является редкостью, а причиной обычно являются коммунальные аварии.