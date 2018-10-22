Перевозившая беременную скорая перевернулась в Чите

В понедельник, 22 октября, в Чите произошло жуткое ДТП – в центре города в аварию попал автомобиль скорой помощи, перевозивший роженицу. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что столкновение кареты скорой помощи с автомобилем Toyota Succeed произошло после того, как водитель первой машины проезжал перекресток.

«Автомобиль с роженицей опрокинулся. Погибших нет», - отметили в ведомстве.

Кроме того известно, что роженицу передали другой бригаде медиков. Водитель скорой помощи и врач в результате ДТП получили незначительные повреждения, медицинская помощь им была оказана на месте.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Видео с места ДТП было опубликовано в социальной сети «Вконтакте».