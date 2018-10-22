Украинские штурмовики едва не задели взлетную полосу в полете: видео

В Сети опубликовано видео пролета двух украинских штурмовиков на сверхмалой высоте. Два Су-25М1 совершили полет вдоль взлетно-посадочной полосы аэродрома, при этом один из них был на высоте едва ли превышающей несколько метров над землей. Место съемки осталось неизвестным. Ролик опубликован на Youtube.

Ранее в небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C. На Украине стартовали учения «Чистое небо - 2018». Представители Военно-воздушных сил девяти стран мира прибыли в страну для участия в летных маневрах.