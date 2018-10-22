В Раде пригрозили «полным уничтожением» России

Бывший украинский нардеп и ярый борец за чистоту украинского языка Ирина Фарион рассказала о своих целях как народного избранника. Она заявила о желании «полностью уничтожить Российскую империю».

Фарион выразила мнение о том, что «кремлевские пропагандисты ощущают из-за нее реальную угрозу», поэтому агрессивно настроены по отношению к ней.

«Пусть боятся! Есть кого боятся, мы их в покое не оставим. Наша задача – это уничтожение Российской империи», — передает «Обозреватель» слова нардепа.

Ранее в Раде предложили нейтрализовать русскоязычное население Украины. Народная избранница Ирина Фарион пожелала русскоязычным жителям страны уехать в Америку и, разговаривая там на родном языке, попытаться найти работу.