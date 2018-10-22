СМИ узнали о возможной остановке работы российских авиакомпаний

В СМИ появилась информация о том, что ряд российских авиакомпаний может полностью остановить работу в случае, если предложение Министерства транспорта РФ будет реализовано. Речь идет о возможном переносе северов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране на территорию России.

По данным сайта газеты «Ведомости», такая информация содержится в письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (S7) Владимира Объедкова, адресованного президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Издание цитирует Объедкова, который отмечает, что подобное развитие событий чревато не только полным прекращением деятельности авиакомпаний РФ, но также и долгосрочным и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Официально в авиакомпании «Сибирь» и Минтрансе появившуюся в СМИ информацию о возможной приостановке авиасообщения не комментировали.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новая авиакомпания-лоукостер. Данную идею уже поддержали в Минтрансе РФ.