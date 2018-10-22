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На юго-западе Сирии ученые восстанавливают римский амфитеатр

Алексей Савелов
06:25 22.10.2018
Памятник античной архитектуры, расположенный на границе с Иорданией, был поврежден в время войны.

Сирийские музейщики собираются провести ремонт поврежденного во время войны римского амфитеатра в древнем городе Босра в провинции Дераа, сообщил журналистам главный администратор городского музея Ахмед Али.

В сирийской провинции Дераа сохранилось немало исторических памятников разных эпох, один из самых известных — это римский амфитеатр в городе Босра недалеко от границы с Иорданией.

«Эти памятники, скульптуры, которые вы видите здесь, мы собирали по всему городу Босра, чтобы люди могли их увидеть. Удивительно, что древний город почти не пострадал. Семь лет здесь воевали, а он стоит как и стоял. Несколько снарядов на территорию амфитеатра все же упали, но мы уже скоро начинаем ремонт и всему вернем прежний вид», - сказал Али.

Он отметил, что Босра считается самым древним городом в мире.

«В 1980 году сюда приезжала комиссия, которая посчитала, что это самый старый город. Босра на нашем языке означает "стена". Сейчас проводим что-то вроде генеральной уборки — подметаем все, вычищаем. Слава богу, что не сильно пострадали сооружения, необходимо провести небольшие ремонтные и реставрационные работы и все. Это считается самым главным театром всего мира. Здесь у нас до войны был каждый год концерт на 15 тысяч человек, приезжали люди со всего мира. Мы мечтаем, что в будущем также каждый год будут концерты и приедут музыканты со всего мира сюда, актеры будут показывать свои постановки», — рассказал Али.

Древний город Босра был освобожден от боевиков в июле. Благодаря успешным переговорам российских офицеров боевики сдали город сирийским военным без боя, в том числе благодаря этому практически не пострадали и исторические памятники.

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