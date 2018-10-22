Американские ведьмы навели порчу на Трампа

Американские ведьмы навели порчу на верховного судью США Бретта Кавано, сенатора от Республиканской партии Митча Макконнелла и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ритуал был проведен в ночь на воскресенье в одном из Нью-Йоркских магазинов спиритической литературы.

На кадрах, опубликованных магазином в Instagram, видно, что обряд был совершен над тряпичными куклами политиков.

По сообщениям американских СМИ, в ночь на 21 октября возле магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные жители города, которые пытались сорвать проведение обряда.