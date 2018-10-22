Илон Маск рассказал, когда откроется первый скоростной подземный тоннель

Глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом будет открыт 10 декабря этого года, сообщает РИА Новости. О начале работы над проектом Маск заявил в конце июня, рассказав, что строительством тоннеля занимается The Boring Company. На данный момент тоннель практически готов. По словам Маска, в тестовом режиме передвигаться по тоннелю можно будет со скоростью в 250 километров в час.

Буровая компания The Boring Company, основанная Илоном Маском в 2016 году, занимается сооружением двух параллельных тоннелей под Лос-Анжелесом, а также в районе Вашингтона. Также рассматривается возможность строительства подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.