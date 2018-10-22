Ливень, снег и огромные куски льда: опубликовано видео мощного наводнения в Риме

Мощная буря с градом обрушилась вечером 21 октября на столицу Италии Рим. От удара стихии сильнее всего пострадала северная часть города.

По информации местных СМИ, природа бушевала всего полчаса, однако за это время выпало такое количество осадков, что городские водосточные каналы не смогли с ними справиться. В результате некоторые улицы Рима оказались полностью затопленными.

Из-за наводнения движение во многих районах города было парализовано. Местные власти проводят мероприятия по ликвидации последствий удара стихии.