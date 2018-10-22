В Хабаровском крае при опрокидывании лодки пропали три человека

Спасатели в Хабаровском крае ищут троих мужчин, в том числе 15-летнего подростка, пропавших при опрокидывании лодки. Несчастный случай произошел в воскресенье у железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе края. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В сообщении говорится, что в лодке находились четверо мужчин. Одному из них, 25-летнему, удалось добраться до берега. Он и вызвал спасателей. Судьба еще трех человек – мужчин 30 и 43 лет и 15-летнего подростка – пока неизвестна.

«В ночь на понедельник группа спасателей ДВРПСО прибыла на место и приступила к поисковым мероприятиям», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиск пропавших ведут 14 человек, привлечены пять единиц техники.