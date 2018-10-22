В Норвегии умер сорвавший ядерную программу гитлеровской Германии диверсант

В Норвегии в возрасте 99 лет ушел из жизни Йоахим Реннеберг, который в 1943 году руководил операцией по уничтожению немецкого завода по производству тяжелой воды (D2O).

По данным Reuters, во время Второй мировой войны гитлеровцы разрабатывала богатое водородом вещество в норвежском Веморке. В дальнейшем эти исследования могли иметь ключевое значение в создании атомной бомбы.

Реннебергу было всего 23 года, когда он возглавил диверсионную операцию «Ганнерсайде», в ходе которой была уничтожена большая часть завода.

Йоахим Реннеберг родился в 1919 году в норвежском городе Олесунн. После вторжения нацистов в Норвегию в 1940 году он бежал в Великобританию, где и получил военную подготовку. В Норвегии Реннеберга считают одним из главных героев сопротивления фашизму.