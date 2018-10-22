Король Саудовской Аравии выразил соболезнования семье Джамаля Хашогджи

Король Саудовской Аравии (СА) Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразили соболезнования родственникам погибшего в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает агентство SPA, члены монаршей семьи провели телефонную беседу со старшим сыном Хашукджи Салехом Джамалем, который, в свою очередь, поблагодарил руководителей государства за слова поддержки.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем Washington Post и проживавший с 2017 года в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября генпрокурор СА заявил о том, что Хашукджи мертв, а причиной его смерти стал конфликт с сотрудниками консульства. Сейчас по этому делу задержаны 18 человек. Руководство Саудовской Аравии хочет установить правду и наказать всех виновных в трагическом инциденте.

В связи с гибелью журналиста канцлер Германии Ангела Меркель заявила о невозможности поставок оружия в Саудовскую Аравию.