Бушующий в Тихом океане ураган «Уилла» усилился до четвертой категории

Бушующий в Тихом океане ураган «Уилла» достиг опасной четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона и движется в направлении западного побережья Мексики.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящий момент «Уилла» находится в 370 километрах к юго-западу от мексиканского муниципалитета Кабо-Корриентес и движется в северо-западном направлении со скоростью 2,5 м/c.

Синоптики полагают, что ураган достигнет побережья Мексики к вечеру 23 октября и принесет с собой сильные проливные дожди.

Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган «Майкл», которому синоптики присвоили четвертую степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. От удара стихии во Флориде, Алабаме и Джорджии без электричества осталось более 300 тысяч домов и владений. В этих американских штатах также были эвакуированы около 400 тысяч человек. Специалисты оценили примерную сумму ущерба, нанесенного природным явлением, в 30 миллиардов долларов.