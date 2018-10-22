Глава Минкульта заявил, что в России выросло поколение, не знающее истории собственной страны

Владимир Мединский во время визита в Сербию заявил, что за последние 20 лет в стране выросло поколение, превратно представляющее историю России и, в частности, историю Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Глава российского Минкульта представил на книжной ярмарке в Белграде собственную книгу «Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов». Впервые книга была издана в 2009 году, когда отмечалось 70-летие начала Второй мировой войны. По словам Мединского, подготовить этот труд его побудил личный опыт – поездки по стране, встречи со школьниками и студентами. По словам министра, он был поражен исторической безграмотностью молодого поколения.

«В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью», - заявил Мединский.

По его словам, молодые россияне «познавали» историю или по голливудским фильмам, или по статьям в интернете, или по компьютерным играм. Многие уверены, например, что основной урон нацизму нанесли англо-американские войска.

Сам Мединский охарактеризовал это информационной войной, ведущейся уже не первый год против России.