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На Камчатке нашли одежду пропавшего полгода назад ребенка

Дмитрий Семенов
02:56 22.10.2018
Следователи полагают, что пятилетний мальчик стал жертвой какого-то хищника.
На Камчатке нашли одежду пропавшего полгода назад ребенка
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Охотники Усть-Большерецкого района недалеко от села Карымай нашли детскую одежду, которая, по предварительным данным, принадлежала пятилетнему Денису Епихину, пропавшему 22 июня этого года во время прогулки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Камчатскому краю. Известно, что ребенок гостил у бабушки и дедушки, живущих в селе Карымай.

Родственница ребенка, привезенная на место ЧП в трех километрах западнее села, подтвердила принадлежность одежды пропавшему ребенку. Все вещи были разбросаны в трех местах на участке протяженностью в 33 метра, в двух местах одежда была забросана грунтом. Все найденные предметы одежды имеют многочисленные повреждения. Также на месте происшествия обнаружены фрагменты костей, предположительно, человеческих.

Расследование продолжается.  

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