Обезьяны насмерть закидали кирпичами пожилого мужчину в Индии

На севере Индии 72-летний мужчина стал жертвой нападения обезьян, которые насмерть закидали его кирпичами.

Как передает Sky News, инцидент произошел в городе Тикри, когда пожилой человек собирал сухие ветки. В этот момент приматы начали бросать с дерева в него кирпичи, которые они предварительно собрали возле разрушенного здания.

Всего в мужчину было брошено не менее 20 кирпичей. Позже он скончался в местной больнице от полученных травм головы и груди.

Телеканал отмечает, что жители населенного пункта давно жалуются на агрессивных приматов, однако в Индии обезьяны считаются священными животными и охраняются государством.