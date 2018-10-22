Обезьяны насмерть закидали кирпичами пожилого мужчину в Индии
Всего в 72-летнего человека было брошено не менее 20 кирпичей, которые приматы предварительно собрали возле разрушенного здания.
Фото: GillesBarbier, imagebroker.com, Globallookpress
На севере Индии 72-летний мужчина стал жертвой нападения обезьян, которые насмерть закидали его кирпичами.
Как передает Sky News, инцидент произошел в городе Тикри, когда пожилой человек собирал сухие ветки. В этот момент приматы начали бросать с дерева в него кирпичи, которые они предварительно собрали возле разрушенного здания.
Всего в мужчину было брошено не менее 20 кирпичей. Позже он скончался в местной больнице от полученных травм головы и груди.
Телеканал отмечает, что жители населенного пункта давно жалуются на агрессивных приматов, однако в Индии обезьяны считаются священными животными и охраняются государством.