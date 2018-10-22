Трамп призвал мигрантов попросить убежища у Мексики

Президент США Дональд Трамп призвал мигрантов из Центральной Америки обратиться за убежищем к Мексике.

«Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы остановить натиск нелегалов, которые пересекают нашу границу на юге. Сперва эти люди должны обратиться за убежищем к Мексике - если они не сделают этого, то и США откажут им», - написал американский лидер в своем Twitter.

Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем, по оценке гватемальского лидера Джимми Моралеса, собралось до 5 тысяч человек, часть из которых в пятницу попыталась насильно прорваться через кордоны на границе. В результате этого происшествия были ранены несколько мексиканских правоохранителей.

Летом этого года Дональд Трамп заявил, что все мигранты, прибывшие в США и не имеющие на то официальных оснований, должны быть сразу же выдворены из страны без какого-либо судебного разбирательства.