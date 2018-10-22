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Журналисты выяснили, как убили Джамаля Хашогги

Дмитрий Семенов
02:07 22.10.2018
Оппозиционного журналиста задушили захватом сзади, возможно, при попытке позвать на помощь.
Журналисты выяснили, как убили Джамаля Хашогги
Фото: Hakan Akgun, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Американского журналиста саудовского происхождения Джамаля Хашогги могли убить в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает телеканал ABC News. Как сообщает информатор канала, журналиста убили удушающим захватом, когда тот пытался вырваться из рук убийц и покинуть консульство. После этого тело, возможно, отдали сотруднику из  числа местных жителей, чтобы избавиться от улик.

Также источник канала сообщил, что по делу об убийстве журналиста задержаны 15 человек, имен и должностей которых он не знает.

Джамаля Хашогги, неоднократно критиковавшего власти Саудовской Аравии в американской печати, убили, предположительно, 2 октября во время посещения консульства в Стамбуле. По факту убийства продолжается расследование.  

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