Журналисты выяснили, как убили Джамаля Хашогги

Американского журналиста саудовского происхождения Джамаля Хашогги могли убить в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает телеканал ABC News. Как сообщает информатор канала, журналиста убили удушающим захватом, когда тот пытался вырваться из рук убийц и покинуть консульство. После этого тело, возможно, отдали сотруднику из числа местных жителей, чтобы избавиться от улик.

Также источник канала сообщил, что по делу об убийстве журналиста задержаны 15 человек, имен и должностей которых он не знает.

Джамаля Хашогги, неоднократно критиковавшего власти Саудовской Аравии в американской печати, убили, предположительно, 2 октября во время посещения консульства в Стамбуле. По факту убийства продолжается расследование.