Российский посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию

В Кремле будут рассматривать любое нападение на Белоруссию, как нападение на Россию. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«Очень важный момент и для белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал дипломат в эфире «Беларусь 1», комментируя планы по размещению военной базы США в Польше.

Ранее руководитель польского военного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что видит реальные шансы размещения в Польше военных баз США. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия - НАТО.