Неизвестный открыл стрельбу по людям во Флориде

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Флорида. Инцидент произошел в городе Джэксонвилл в районе футбольного стадиона TIAA Bank Field.

«На данный момент шесть человек пострадали, трое из них в критическом состоянии», - сообщил шериф округа.

По данным правоохранителей, после совершения преступления злоумышленник скрылся на серебристом автомобиле. В настоящий момент полиция ведет розыск преступника.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния произошла стрельба, жертвами которой стали пять человек.