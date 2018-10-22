Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Северной Осетии назвал ответственного за пожар на заводе «Электроцинк»

Дмитрий Семенов
01:20 22.10.2018
При тушении возгорания на предприятии погиб один сотрудник МЧС, еще двое пострадали.
Глава Северной Осетии назвал ответственного за пожар на заводе «Электроцинк»
Фото: МЧС России

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возложил ответственность за пожар на заводе «Электроцинк» по Владикавказе на руководство предприятия, которое, по его мнению, не уделило должного внимания обеспечению безопасности. Об этом глава республики написал в своем Instagram.

Как написал Битаров, завод «Электроцинк» находится в городской черте, а потому было решено, во избежание угроз безопасности населения, провести масштабные работы по реконструкции предприятия.

«Частично эта работа была проведена, но очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям», - пишет глава Северной Осетии.

Вячеслав Битаров уточнил также, что предстоит еще найти и самих виновников возгорания: при пожаре погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали, нанесен ущерб заводу – площадь пожара превысила 4,5 тысячи квадратных метров.

Огонь на крупнейшем в республике заводе цветной металлургии вспыхнул в ночь на воскресенье.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2018, 22:24
В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви
Дата22.10.2018, 00:10
«Адские утята» провели сложнейшую операцию в небе над Уралом: уникальные кадры
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:59 В стране и мире
Видео
Момент убийства мексиканской танцовщицы попал на видео
22:01 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места ДТП в Подмосковье, в котором погибли четыре человека
21:03 Спорт
СМИ: «Спартак» уволит Карреру с поста главного тренера
18:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом крушения вертолета Ми-17 в Калифорнийском заливе
18:17 В стране и мире
Видео
В Керчи 20 пострадавших при атаке на колледж получили компенсации
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Концертный директор Аниты Цой рассказал о диагнозе певицы
Поклонская объяснила причину тайной свадьбы
Видео
Футболист забил мяч со штрафного со своей половины поля
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.