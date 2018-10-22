Глава Северной Осетии назвал ответственного за пожар на заводе «Электроцинк»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возложил ответственность за пожар на заводе «Электроцинк» по Владикавказе на руководство предприятия, которое, по его мнению, не уделило должного внимания обеспечению безопасности. Об этом глава республики написал в своем Instagram.

Как написал Битаров, завод «Электроцинк» находится в городской черте, а потому было решено, во избежание угроз безопасности населения, провести масштабные работы по реконструкции предприятия.

«Частично эта работа была проведена, но очевидно, что они не справились со своими обязательствами, и это привело к трагическим последствиям», - пишет глава Северной Осетии.

Вячеслав Битаров уточнил также, что предстоит еще найти и самих виновников возгорания: при пожаре погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали, нанесен ущерб заводу – площадь пожара превысила 4,5 тысячи квадратных метров.

Огонь на крупнейшем в республике заводе цветной металлургии вспыхнул в ночь на воскресенье.