Двое канадцев выиграли в лотерею более пяти миллионов долларов

Двое канадцев сорвали джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 7 млн канадских долларов, что в переводе на американскую валюту составляет 5,4 млн долларов.

Как рассказал представитель компании OLG, проводившей розыгрыш, счастливчиками стали жители провинций Онтарио и Квебек, которые разделят главный приз пополам.

В лотерее также предусмотрен утешительный приз, размер которого составляет 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Обладателем этих денег стал житель провинции Онтарио.

В начале этого года сайт телеканала «Звезда» сообщал, что житель американского штата Флорида сорвал джекпот в лотерее Mega Millions в размере 451 млн долларов.