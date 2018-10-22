Меркель заявила о невозможности поставок оружия в Саудовскую Аравию

Канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Такая позиция немецкого политика связана с гибелью в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи.

«Что касается экспорта оружия, то он не может осуществляться в связи с теми обстоятельствами, которые мы сейчас видим», - сказала Меркель во время общения с журналистами.

Политик добавила, что кабмин ФРГ «решительно осуждает» преступление против Хашукджи и видит «настоятельную необходимость в проведении расследования» саудовскими властями.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и проживавший с прошлого года в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября саудовские журналисты распространили сообщение генпрокурора страны о том, что Хашукджи может быть мертв, а причиной его смерти стал конфликт с сотрудниками консульства. В настоящий момент по данному делу задержаны 18 человек. Руководство Саудовской Аравии стремится установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.