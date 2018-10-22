Невесте убитого журналиста Хашогги власти Турции предоставят госзащиту

Власти Турции предоставят государственную защиту Хатидже Дженгиз, невести убитого журналиста Джамаля Хашогги, сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на стамбульскую администрацию. Охранять невесту оппозиционного саудовского журналиста будут сотрудники управления безопасности Стамбула.

Хатиджа Дженгиз, гражданка Турции, является важнейшим свидетелем обвинения. Именно она последней видела Хашогги живым. Журналист вместе со своей невестой приехал в саудовское консульство для документами, необходимыми для заключения повторного брака. Журналист вошел в консульство, и больше его никто не видел. Невеста прождала Джамаля около пяти часов, пока сотрудники консульства не сообщили ей, что ее жених уже ушел. Обеспокоенная женщина обратилась в полицию, после чего и началось расследование таинственного исчезновения. Благодаря Apple Watch Джамаля Хашогги удалось установить, что журналиста допрашивали, пытали, а потом задушили.

Официальный Эр-Рияд от произошедшего дистанцировался, хотя глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр был вынужден признать, что убийство Хашогги «было ужасной ошибкой». В убийстве оппозиционного журналиста, работавшего на The Washington Post, подозреваются 18 человек, они задержаны.

Во вторник, 23 октября, с заявлением об убийстве Джамаля Хашогги намерен выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.