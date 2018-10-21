Момент убийства мексиканской танцовщицы попал на видео

В мексиканском Тлаксиако, во время празднования дня города, неизвестный застрелил одну из танцовщиц, принимавших участие в мероприятии.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как во время танца злоумышленник в маске походит к женщине со спины и производит в нее несколько выстрелов. Находящиеся рядом люди, услышав звуки стрельбы, бросаются в рассыпную. Преступник, в свою очередь, покидает место расправы и скрывается в неизвестном направлении.

Как пишут местные СМИ, медики доставили пострадавшую в больницу, однако спасти женщину не удалось. От полученных ранений 38-летняя танцовщица скончалась.

Мексиканская полиция расследует инцидент, однако задержать нападавшего у правоохранителей пока не получилось.

Ранее сайт телеканала «Звезда» публиковал видео задержания московскими полицейскими убийцы трех человек.