Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Дмитровском районе Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится на сайте ведомства.

В настоящий момент следователи установили, что 54-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся ему на встречу автобусом Iveco, перевозившим пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе Подмосковья произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Позже сайт телеканала «Звезда» опубликовал кадры с места инцидента.