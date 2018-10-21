Назван топ-3 лучших тредверных внедорожников в России

Независимые эксперты составили рейтиинг самых популярных у россиян внедорожников с трехдверным кузовом. При составлении рейтинга учитывались как внедорожные характеристики, так и мощь, и утилитарность автомобиля.

Первую строчку рейтинга занял Wrangler Rubicon, который продается в России в минимальной комплектации за четыре миллиона рублей. Но за эти деньги приобретатель получает достаточно комфортабельный салон, не говоря уже о мощном двухлитровом турбированном моторе.

На втором месте - полный антипод, Suzuki Jimmi. Высокий центр тяжести и узкая колея с одной стороны, с другой - полный привод и достаточно экономичный 1,3-литровый мотор. Автомобильчик свой и на сельских дорогах, и на городских магистралях.

А третье место, вне сомнения, у отечественной Lada Niva. Высокий дорожный просвет, двигатель 1,7 литра и неприхотливость сделали Niva абсолютным бестселлером внедорожного отечественного рынка.