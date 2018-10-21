Глава МИД Саудовской Аравии назвал убийство журналиста в Турции ужасной ошибкой

Убийство саудовского журналиста The Washington Post является «ужасной ошибкой». Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Он добавил, что виновных обязательно найдут и привлекут к ответственности.

При этом министр заявил, что в настоящий момент детали происшествия устанавливаются. По его словам, власти Саудовской Аравии не знают, что именно произошло в консульстве. Адель аль-Джубейр назвал случившееся «неконтролируемой ситуацией». Местонахождение тела остается неизвестным.

Напомним, 2 октября оппозиционный журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Специалисты ведут расследование инцидента.

Турецкая сторона в свою очередь заявила об убийстве журналиста в здании консульства, основываясь на аудиоматериалах, которые были получены с помощью смарт-часов, которые были на Хашогги.