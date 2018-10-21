Украинский националист назвал «идеальный момент» для нападения на Крым

Лидер националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил, что Украина должна дождаться кризиса в России, чтобы сразу на нескольких фронтах начать наступление.

Как заявил радикал в эфире канала Ukrlife.tv, вооруженные силы Украины в настоящее время не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах, которые стране «придется вести». В качестве примера он привел донецкий фронт, крымский фронт и «фронт где-нибудь в районе Харькова или Чернигова».

Он отметил, что Киеву нужно удерживать конфликт в таком же состоянии, выжидая, когда в России начнется «кризис». И в тот момент, когда он начнется, Украине нужно иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые смогут сразу перейти в наступление, заявил лидер националистической организации.

Корчинский известен благодаря своим провокационным высказываниям. Так, артистов из России, которые гастролируют на Украине, он называл «животными», которых необходимо возить в «железных клетках». Также он заявлял, что все, кто связан со строительством Крымского моста «должны висеть» на нем.

*«Братство» - организация, которая запрещена на территории России.