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В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви

Дарья Михалина
22:24 21.10.2018
Митрополит Иларион заявил, что после решения о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине Константинополь потерял статус лидера православия.
В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

Большинство верующих Русской православной церкви поддерживают решение Синода РПЦ расторгнуть евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом, говоря о признании Константинополем легитимных украинских раскольнических структур, заявил патриарх Кирилл.

После чего глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион обратился к православным верующим на Украине с призывом оставаться верными канонической православной церкви.

Он напомнил, что на протяжении многих веков церковь сталкивалась с множеством испытаний, однако всегда с достоинством преодолевала их.

Кроме того, глава ОВЦС усомнился в статусе Константинопольского патриархата как духовного лидера.

«Не менее половины от этого числа - верующие Московского патриархата - больше не находятся с ним в евхаристическом общении. Какой же он после этого общеправославный духовный лидер?» - заявил он в интервью ТАСС.

Митрополит добавил, что верующие РПЦ и далее смогут посещать монастыри, находящиеся в юрисдикции Константинополя. Тем не менее, в связи с расторжением евхаристического общения совершать причащение, покаяния, а также венчание и крещение более не предоставляется возможным.

«Константинопольский Патриархат, признав раскольников и войдя с ними в общение, сам уклонился в раскол», - подчеркнул он.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию.

В связи с этим патриарх Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат сам отождествил себя с раскольниками.

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