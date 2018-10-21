Боевики в Идлибе нанесли удары по позициям правительственной армии

Офицеры российского центра за прошедшие сутки зафиксировали неоднократные обстрелы со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации в сирийских провинциях Латакия и Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны бандформирований, действующих в районе города Эль-Баб», - сказал Савченко.

Также он сообщил, что зафиксированы обстрелы населенных пунктов провинции Латакия и города Алеппо.

Кроме того, за прошедшие сутки представители российского Центра провели две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны и одна тонна свежего хлеба. В 601-м госпитале города Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 25 инвалидных колясок.

Кроме того, по словам Савченко, в городе Алеппо российские военные оказали благотворительную помощь 15 семьям погибших военнослужащих армии Сирии. В итоге было выдано продовольствие и гигиенические наборы.