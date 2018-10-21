Опубликованы кадры с места ДТП в Подмосковье, в котором погибли четыре человека
В результате ДТП четыре человека погибли, 13 получили ранения.
В Дмитровском районе Подмосковья на трассе А-108 столкнулись автобус и маршрутное такси. В результате ДТП четыре человека погибли. «Звезда» публикует видео с места аварии.
На кадрах видно, что после столкновения автобус влетел в дерево, а маршрутное такси перевернулось на бок. На месте работают экстренные службы.
Как сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области, один из погибших при происшествии был несовершеннолетним.
На сайте администрации Дмитровского района опубликована информация о том, что при аварии 13 человек пострадали.
В ГУ МВД по Московской области заявили, что причиной аварии стало боковое столкновение транспортных средств.