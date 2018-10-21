Главного инженера взорвавшегося завода в Ленобласти отправили под домашний арест

Главный инженер пиротехнического завода «Авангард» был отправлен под домашний арест.

Мужчину обвиняют в том, что он допустил на предприятие неквалифицированных работников, вследствие чего на заводе произошел мощный взрыв. ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности и правил технологии изготовления.

«При рассмотрении ходатайства следователя СКР об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Отмечается, что работа по установлению всех причин произошедшего продолжается.

Напомним, в результате ЧП, произошедшего 19 октября, было разрушено четырехэтажное здание завода «Авангард», пострадали близлежащие дома. По уточненным данным, погибли четыре человека, еще шестеро - ранены.